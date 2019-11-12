46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности

46-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками архивным соблазнительным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черно мини-платье, продемонстрировав "пятую точку".
"Здесь мне 20 с чем-то", — написала Клум.
Хайди Клум
Фото: Danny Moloshok/REUTERS
Хайди Клум поразила полуобнаженным фото с юности
Фото: instagram/heidiklum
Поклонники пришли в восторг от новой публикации модели. Они обратили внимание, что Хайди не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.
"Идеальная", "Какие у вас секреты по уходу за кожей? Вы не состарились ни на день", "Твое тело горячее в любом возрасте", "Очень сексуальная", "До сих пор выглядишь так же", "Все еще в своих 20-ти годах. Нестареющая", — написали люди.
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Хайди Клум засветила голую грудь
Фото: instagram/heidiklum
Хайди Клум полностью голая
Фото: instagram/heidiklum
Хайди Клум продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/heidiklum
Хайди Клум в пикантной фотосессии
Фото: instagram/heidiklum
Хайди Клум сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/heidiklum
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 46-летняя супермодель Хайди Клум блеснула голой грудью на пляже.
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