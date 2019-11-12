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12 ноября • обновлено в 02:27
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46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности

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46-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками архивным соблазнительным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черно мини-платье, продемонстрировав "пятую точку".

"Здесь мне 20 с чем-то", — написала Клум.

Хайди Клум

Хайди Клум

Фото: Danny Moloshok/REUTERS

Хайди Клум поразила полуобнаженным фото с юности

Хайди Клум поразила полуобнаженным фото с юности

Фото: instagram/heidiklum

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации модели. Они обратили внимание, что Хайди не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.

"Идеальная", "Какие у вас секреты по уходу за кожей? Вы не состарились ни на день", "Твое тело горячее в любом возрасте", "Очень сексуальная", "До сих пор выглядишь так же", "Все еще в своих 20-ти годах. Нестареющая", — написали люди.

46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности
46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности
46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности
46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности
46-летняя Хайди Клум взбудоражила полуобнаженным фото с юности

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Хайди Клум, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Хайди Клум засветила голую грудь

Хайди Клум засветила голую грудь

Фото: instagram/heidiklum

Хайди Клум полностью голая

Хайди Клум полностью голая

Фото: instagram/heidiklum

Хайди Клум продемонстрировала "пятую точку"

Хайди Клум продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/heidiklum

Хайди Клум в пикантной фотосессии

Хайди Клум в пикантной фотосессии

Фото: instagram/heidiklum

Хайди Клум сексуально позирует на камеру

Хайди Клум сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/heidiklum

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 46-летняя супермодель Хайди Клум блеснула голой грудью на пляже.

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Персона
Хайди Клум
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