"Хай хоть на собаках женятся": одиозный Охлобыстин "сцепился" с Водонаевой из-за рабов и абортов

Скандально известный российский актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок не рожать рабов.

Он прокомментировал заявление звезды, что она презирает семьи, которые живут в нищете и растят несколько детей и выступает за запрет абортов, передает "РИА Новости".

"Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания пот*ахаться", – писала Водонаева.

Иван Охлобыстин ответил Водонаевой instagram/psykero

Охлобыстин предложил телеканалам ввести цензуру на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Его также возмутило то, что Водонаева применила в отношении России оборот "это государство".

"Ишь ты — "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", — написал актер в социальной сети, запрещенной в Украине.

Иван Охлобыстин ответил Водонаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию соблазнительных снимков в купальнике, ответив Водонаевой, что против абортов и не принимает слов про нищебродов и рабов.

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