"Хай хоть на собаках женятся": одиозный Охлобыстин "сцепился" с Водонаевой из-за рабов и абортов

Скандально известный российский актер Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок не рожать рабов.
Он прокомментировал заявление звезды, что она презирает семьи, которые живут в нищете и растят несколько детей и выступает за запрет абортов, передает "РИА Новости".
"Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания пот*ахаться", – писала Водонаева.
Иван Охлобыстин ответил Водонаевой
instagram/psykero
Охлобыстин предложил телеканалам ввести цензуру на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Его также возмутило то, что Водонаева применила в отношении России оборот "это государство".
"Ишь ты — "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", — написал актер в социальной сети, запрещенной в Украине.
Иван Охлобыстин ответил Водонаевой
Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что "завтра" будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный "материнский фонд" нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала серию соблазнительных снимков в купальнике, ответив Водонаевой, что против абортов и не принимает слов про нищебродов и рабов.
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