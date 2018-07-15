МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Хабенский наведался в оккупированный Крым и попал в базу "Миротворец"

1.5тЧитать новость на украинском

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Константин Хабенский Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении на сайте базы.

Отмечается, что Хабенский в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса "Артека".

Новости
"Не надо иметь таких друзей": Хабенский пояснил стрельбу Пореченкова на Донбассе

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хабенский вызвал бурную дискуссию в сети блиц-обращением к Владимиру Путину. Актер признался, что предложил бы президенту России свою помощь.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Константин Хабенский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, рагули понимают, как смешно они выглядят?
Ответить
0
0

Наши блоги