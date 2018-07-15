Хабенский наведался в оккупированный Крым и попал в базу "Миротворец"

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Константин Хабенский Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", – говорится в сообщении на сайте базы.

Отмечается, что Хабенский в июле 2018 года принимал участие в фестивале "Алые паруса "Артека".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хабенский вызвал бурную дискуссию в сети блиц-обращением к Владимиру Путину. Актер признался, что предложил бы президенту России свою помощь.