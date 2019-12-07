"Х-Фактор-10": чего ждать от второго прямого эфира

В субботу, 7 декабря, в эфире телеканала СТБ состоится второй прямой эфир вокального шоу "Х-Фактор".

Страсти накаляются, и с каждым выпуском в проекте остается все меньше участников, которые стараются одержать победу и завоевать симпатию членов жюри и телезрителей. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений появятся позже в нашем материале.

До второго прямого эфира дошли всего восемь участников: Элина Иващенко, Маша Ступник, ROMAX, FURMAN TRASH POLKA BAND, Георгий Колдун, Анна Иваница, Антон Вельбой и Артем Забелин. Конкуренция возрастает от эфира к эфиру не только среди участников, но и среди членов жюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной интригой перед началом первого эфира было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы", на проект. Он говорил, что больше не может судействовать на "Х-Факторе", развернулся и вышел из студии.

Тем не менее, во время первого эфира шоумен все же вернулся, заявив, что лично выбрал участников. Все подробности можно посмотреть по ссылке.

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