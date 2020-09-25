Гвоздева о сексе во время беременности: у нас появилось разнообразие

Участница четвертого сезона "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая покинула шоу во втором выпуске, рассказала о сексе во время второй беременности.

В интервью программе "На крыльях" хореограф призналась, что не хочет заниматься любовью каждый день, но "супружеский долг" никто не отменял (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я ищу разные пути решения всех этих интимных ситуаций. Мужу (Иван Хомячук. – Ред.) нравится, что в нашей сексуальной жизни появилось больше разнообразия. Ушла классика, пришли какие-то новые методы", – поделилась Гвоздева.

Напомним, супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. А во второй хореограф беременна мальчиком. Артистка рассказала, что они с мужем решили назвать малыша Доминик. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздева покинула "Танці з зіркам" во втором выпуске вместе с юмористом Дмитрий Танкович. Впоследствии она прокомментировала вылет из шоу, отметив, что еще до начала прямых эфиров столкнулась с жесткой критикой.