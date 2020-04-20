"Г*вном закидают!" Макаревич оскорбил россиян из-за пропаганды на росТВ

Знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.

Такое мнение Макаревич высказал на личной странице в Facebook после выхода на экраны в России нашумевшего сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по мотивам одноименного романа татарский писательницы.

Андрей Макаревич Infox.ru

По словам Макаревича, выход сериала спровоцировал волну критики среди россиян из-за того, что сценаристы якобы "переврали" сюжет романа. Музыкант, в свою очередь отметил, что в России многие вообще не читают книги, а только смотрят телевизор, из-за чего являются ограниченными людьми.

"Книга "Зулейха открывает глаза" появилась не так давно и стала сенсацией – собрала всевозможные премии, и главное – была очень тепло встречена читателями. Что же за вонь поднялась вокруг фильма, который еще и закончиться-то не успел?" – возмутился лидер "Машины времени".

Также он отметил, что россияне "разделились на два лагеря", один из которых читает книги и, следовательно, способен мыслить аналитически, а второй – просто смотрит телевизор.

"Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Что такое? Книжка про одно, фильм про другое? Да нет. Книжка хорошая, фильм плохой? Тоже нет. Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор", – добавил музыкант.

Также Макаревич осудил пропаганду на российском телевидении, что, очевидно, влияет на сознание многих россиян.

"Про различия между этими двумя "биологическими видами" умолчу – г*вном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – подытожил Макаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России презентовали сериал "Зулейха открывает глаза", снятый по одноименному бестселлеру Гузель Яхиной. Сериал рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе, которую отправили на каторгу в Сибирь. Читайте также о том, где смотреть все серии "Зулейха открывает глаза" онлайн в высоком качестве.