"Г*вно вместо мозгов!" Собчак резко ответила на критику в адрес сына

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак резко ответила пользователям, которые затравили ее за голое фото сына в сети.
Так, на своей странице в Instagram звезда заявила, что считает нормальным выкладывать такие фото с пляжа. Тем более оно было снято со спины.
Ксения Собчак
Фото из Instagram
"Почитала я комменты под постом в Instagram с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас г*вно вместо мозгов? Тут и "почему голый ребенок на пляже — это может спровоцировать педофилов", "почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?", ну и далее по списку. Ребенку нет и трех лет, это нормально — бегать по пустынному берегу в таком виде. Более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины", — высказалась Собчак.
Также ведущая добавила, что ей дико читать, что ее обвиняют в провокации педофилов.
Ксения Собчак
Фото из Instagram
"А по поводу провокации педофилов — их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит! Мне дико получать такие комменты", — подытожила Собчак.
Сын Ксении Собчак
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой. Сейчас же Виторгану приписывают отношения и с другими российскими артистками, в частности и с Агнией Кузнецовой.
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