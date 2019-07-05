ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Г*вно вместо мозгов!" Собчак резко ответила на критику в адрес сына

2.7тЧитать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак резко ответила пользователям, которые затравили ее за голое фото сына в сети.

Так, на своей странице в Instagram звезда заявила, что считает нормальным выкладывать такие фото с пляжа. Тем более оно было снято со спины.

"Г*вно вместо мозгов!" Собчак резко ответила на критику в адрес сына

Ксения Собчак

Фото из Instagram

"Почитала я комменты под постом в Instagram с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас г*вно вместо мозгов? Тут и "почему голый ребенок на пляже — это может спровоцировать педофилов", "почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?", ну и далее по списку. Ребенку нет и трех лет, это нормально — бегать по пустынному берегу в таком виде. Более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины", — высказалась Собчак.

Новости
"На Жанну похож": в сети появилось фото повзрослевшего сына Фриске

Также ведущая добавила, что ей дико читать, что ее обвиняют в провокации педофилов.

"Г*вно вместо мозгов!" Собчак резко ответила на критику в адрес сына

Ксения Собчак

Фото из Instagram

"А по поводу провокации педофилов — их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит! Мне дико получать такие комменты", — подытожила Собчак.

"Г*вно вместо мозгов!" Собчак резко ответила на критику в адрес сына

Сын Ксении Собчак

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel