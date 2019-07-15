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"Г*вно!" Крис Норман выругался и покинул сцену на концерте в России

21.5т Читать материал на украинском

Британский певец и бывший гитарист группы Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Рок-звезда сыграл всего две песни, после чего со словами "звук г*вно" покинул сцену. Некоторое время гитаристы играли соло, затем 68-летний артист вернулся, сообщает "КП" в Петербурге".

Крис Норман

Крис Норман

Фото: modernrock.ru

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По словам организаторов фестиваля, ничего экстраординарного не произошло — Норману просто забыли включить ушной монитор.

"Все дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор — это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос. Крис ушел за кулисы, монитор включили, он вернулся и продолжил выступление. Вот и вся история", — рассказал директор по маркетингу фестиваля "Белые ночи" Сергей Грицюк.

Крис Норман

Крис Норман

Фото: Comedyseekr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев выругался матом в прямом эфире премии M1 Music Awards.

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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
да..но заголовок то ,апокалиптический почти.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот это ЧП ЧеПэшное ))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Фееричная и мощная победа СБУ.
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