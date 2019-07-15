"Г*вно!" Крис Норман выругался и покинул сцену на концерте в России

Британский певец и бывший гитарист группы Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Рок-звезда сыграл всего две песни, после чего со словами "звук г*вно" покинул сцену. Некоторое время гитаристы играли соло, затем 68-летний артист вернулся, сообщает "КП" в Петербурге".

Крис Норман Фото: modernrock.ru

По словам организаторов фестиваля, ничего экстраординарного не произошло — Норману просто забыли включить ушной монитор.

"Все дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор — это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос. Крис ушел за кулисы, монитор включили, он вернулся и продолжил выступление. Вот и вся история", — рассказал директор по маркетингу фестиваля "Белые ночи" Сергей Грицюк.

Крис Норман Фото: Comedyseekr

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