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''Г*вно и крысы'': Собчак оскандалилась во время поездки во Францию

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Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на аэропорт Шереметьево и Париж.

На своей странице в Instagram она рассказала, что посетила столицу Франции, однако осталась недовольна количеством крыс и людей без определенного места жительства.

"В Париже. Не подсвечивается Нотр-Дам. Стоит в темноте, как унылое г*вно. Обожаю Францию. И ненавижу все то, что с ней сейчас происходит. Бо*жи, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ, почему я не люблю социализм – это челлендж. Париж 10 лет назад и сейчас", – возмутилась она.

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Собчак также пожаловалась по дороге домой, что самолет долго не совершал посадку в Шереметьево.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

"Шереметьево конкретно не справляется с количеством рейсов. Третий раз я по 40-50 минут просто жду посадки. А вот что говорят стюардессы: "Такого ни в одном городе мира нет!" Кто за это ответственен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я сегодня? Просто возмутительно! Вот кто отвечает у нас за Шереметьево и за то, что люди бесконечно кружат над Москвой?" – возмутилась Собчак.

И после этого мне кто-то скажет,что Москва не похорошела?)) В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете??? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно. Обожаю Францию. И ненавижу все то,что с ней сейчас происходит. Бомжи в самом центре ,грязь,крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ почему я не люблю социализм- это челлендж Париж 10 лет назад и сейчас (((.... #jesuisSobyanine )))

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак устроила скандал на телеканале НТВ. На телевидении заявили, что она хлопнула дверью, когда пропагандисты пытались выяснить у нее подробности драки супруга с режиссером.

Позже ведущая пояснила, что ее заманили в студию обманом, прикрываясь вызовом для обсуждения Украины.

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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