Гвинет Пэлтроу выпустила свечки с ароматом своего оргазма

Актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу представила свою новинку – ароматическую свечу с запахом оргазма.

Новый продукт магазина Goop 47-летняя звезда невзначай прорекламировала на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном, пишет Daily Mail.

После того, как 45-летний ведущий отметил, что был поклонником предложений Goop, Гвинет предположила, что ее новая продукция может понравиться его супруге – 53-летней Нэнси. Тогда актриса и достала свечу, на этикетке которой была надпись: "Это пахнет, как мой оргазм" (This Smells Like My Orgasm), и указала на то, что в коробке лежит фейерверк.

dailymail.co.uk

Напомним, в начале этого года актриса вызвала настоящий ажиотаж, выпустив свечку с ароматом вагины.

