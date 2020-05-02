"Рот помой": Гузееву разозлило замечание поклонницы в сети

Российская телеведущая, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева резко ответила своей подписчице в соцсетях на замечание о грязных окнах.

Так, словесная перепалка произошла под последней публикацией знаменитости на ее странице в Instagram.

Лариса Гузеева ont.by

В частности, Гузеева опубликовала фотографию, на которой показала цветок на подоконнике.

"Потребность в красоте. Я за ней охочусь – за красотой! В масштабах страны - ничего себе, а в режиме изоляции – шедевр. Всем легкости бытия и радости", – подписала снимок Лариса.

Однако в комментариях некоторые поклонники обратили внимание на грязное окно на фото. Так, одна из подписчиц написала: "Окно помой". Примечательно, что Гузеева не стала игнорировать замечание в сети, и резко ответила:

"Рот помой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лариса Гузеева взбудоражила сеть архивным снимком. Так, телеведущая показала, как выглядела почти 30 лет назад.

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