Российская телеведущая и актриса, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева призналась, что не раз была в романтических отношениях с женатыми мужчинами.

Более того, по словам 61-летней знаменитости, она делала все, чтобы отбить их у соперниц. Об этом шла речь в эфире программы "На дачу!", героями которого стали супруги из Подмосковья. Они рассказали Гузеевой, что стали встречаться, когда оба состояли в браке с другими (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: "Он что, коза что ли, что я его увела?" Хотя, конечно, это я! И все для этого делала", – призналась телеведущая.

Гузеева призналась в романах с женатыми мужчинами. скриншот с видео

Она также добавила, что в жизни любой пары неизбежно наступает кризис, когда супруги начинают заглядываться на других. По словам Гузеевой, для мужчин любая новая возлюбленная всегда будет интереснее жены.

"Любая новая возлюбленная для мужчины интереснее старой жены. Вот сейчас я сижу, готовлю, убираю, мне вечно некогда, да и похожа не пойми на кого. И тут на работе какая-нибудь Люська появляется! Красивая, глазки накрашены, вежливая. Говорит: "Может вам чай или кофе?". Конечно, он подумает: "Какая приятная женщина, а моя вечно злая", – подытожила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала, что, когда-то у нее были проблемы с алкоголем, и однажды она вышла на сцену пьяная.