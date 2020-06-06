Гузеева показала, как выглядела в 18 лет: сеть в восторге

Российская телеведущая и актриса, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева показала, как выглядела в юности.

Так, 61-летняя артистка на личной странице в Instagram показала снимок, на котором ей всего 18 лет. Поклонники пришли в восторг от юной Гузеевой.

Лариса Гузеева Кино Mail.ru

"18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо, Господи, что не оставляешь", – написала Гузеева.

Поклонники артистки отреагировали на ее снимок массой комплиментов, которые они оставили в комментариях под постом.

Лариса Гузеева в 18 лет Instagram @_larisa_guzeeva_

Многие из них сравнили юную Гузееву с египетской царицей Клеопатрой, другие отметили, что не узнали популярную ведущую и подумали, что на фото изображена ее дочь.

Большинство же обратило внимание на естественную и "картинную" внешность Гузеевой, которой она обладала в юном возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала, что, когда-то у нее были проблемы с алкоголем, и однажды она вышла на сцену пьяная.

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