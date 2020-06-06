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6 июня • обновлено в 15:34
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Гузеева показала, как выглядела в 18 лет: сеть в восторге

3.6т
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Российская телеведущая и актриса, звезда шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева показала, как выглядела в юности.

Так, 61-летняя артистка на личной странице в Instagram показала снимок, на котором ей всего 18 лет. Поклонники пришли в восторг от юной Гузеевой.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

Кино Mail.ru

"18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо, Господи, что не оставляешь", – написала Гузеева.

Поклонники артистки отреагировали на ее снимок массой комплиментов, которые они оставили в комментариях под постом.

Лариса Гузеева в 18 лет

Лариса Гузеева в 18 лет

Instagram @_larisa_guzeeva_

Многие из них сравнили юную Гузееву с египетской царицей Клеопатрой, другие отметили, что не узнали популярную ведущую и подумали, что на фото изображена ее дочь.

Большинство же обратило внимание на естественную и "картинную" внешность Гузеевой, которой она обладала в юном возрасте.

Гузеева показала, как выглядела в 18 лет: сеть в восторге

Гузеева показала, как выглядела в 18 лет: сеть в восторге

Гузеева показала, как выглядела в 18 лет: сеть в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева рассказала, что, когда-то у нее были проблемы с алкоголем, и однажды она вышла на сцену пьяная.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес шоу Новости России
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