Гуф отменил концерты из-за серьезной травмы: что случилось

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) сломал два ребра. Из-за травмы артисту пришлось отменить несколько своих концертов.

Об этом сообщает издание Starhit.

Гуф sova.ponominalu.ru

"Приносим свои извинения от лица организаторов, а также от лица самого артиста и его команды. Всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Гуфу желаем скорейшего выздоровления и возвращения на сцену", – говорится в сообщении, которое было размещено на странице фан-клуба артиста в соцсети.

Издание сообщает, что сейчас Гуф находится в Таиланде, куда улетел восстанавливаться.

Гуф versiya.info

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