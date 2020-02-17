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17 февраля • обновлено в 16:18
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Гуф отменил концерты из-за серьезной травмы: что случилось

1.1т
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Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) сломал два ребра. Из-за травмы артисту пришлось отменить несколько своих концертов.

Об этом сообщает издание Starhit.

Гуф

Гуф

sova.ponominalu.ru

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"Приносим свои извинения от лица организаторов, а также от лица самого артиста и его команды. Всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Гуфу желаем скорейшего выздоровления и возвращения на сцену", – говорится в сообщении, которое было размещено на странице фан-клуба артиста в соцсети.

Издание сообщает, что сейчас Гуф находится в Таиланде, куда улетел восстанавливаться.

Гуф

Гуф

versiya.info

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Автор
Анна Михно
Персона
Гуф (Guf)
Место
Россия
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