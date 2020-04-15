Известный российский комик Александр Гудков пожаловался на ущемление комиков в России со стороны власти.

Об этом он заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Гудков кадр из видео

Так, по словам Гудкова, украинская "Лига смеха" лучше, чем российский КВН.

"Мы были в Киеве, и совершенно по-другому все у них идет. То ли они сожгли плакаты прежних кумиров, то ли их там вообще не осталось. У нас же все не так. Их "Лига смеха" круче, чем наш КВН, там смешнее шутки. У нас такое невозможно из-за отсутствия свободы, из-за недопустимости того, что можно показывать на федеральных каналах. Не доверяют… В Украине на 100 процентов больше свободы", – говорит комик.

Александр Гудков кадр из видео

Кроме того, по мнению Гудкова, украинские комики могут шутить о многом:

"О политике там уже устали все шутить, но говорить со сцены ребята могут многое. Они по-другому говорят, они могут говорить о Зеленском, о проблемах, про патриархат и церковь. Они об этом шутят".

Александр Гудков и Ксения Собчак кадр из видео

На вопрос Собчак, шутят ли в Украине о Донбассе, Гудков ответил:

"Это не весело с их стороны. Это не весело вообще. В плане патриотической речи, это может звучать, но как шутки – нет. Над этим ребята украинские не смеются. И мы тоже. Но свободы там значительно больше, конечно. Невозможно так у нас. Мы пускаем пыль в глаза, создаем видимость. В Украине все попроще. Мы может когда-то тоже к этому придем".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Гудков жестко высказался о России. Артист сравнил страну с круассаном, который черствеет.