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15 апреля • обновлено в 15:52
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Гудков пожаловался на ущемление комиков в РФ

2.2т
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Известный российский комик Александр Гудков пожаловался на ущемление комиков в России со стороны власти.

Об этом он заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Александр Гудков

Александр Гудков

кадр из видео

Так, по словам Гудкова, украинская "Лига смеха" лучше, чем российский КВН.

"Мы были в Киеве, и совершенно по-другому все у них идет. То ли они сожгли плакаты прежних кумиров, то ли их там вообще не осталось. У нас же все не так. Их "Лига смеха" круче, чем наш КВН, там смешнее шутки. У нас такое невозможно из-за отсутствия свободы, из-за недопустимости того, что можно показывать на федеральных каналах. Не доверяют… В Украине на 100 процентов больше свободы", говорит комик.

Александр Гудков

Александр Гудков

кадр из видео

Кроме того, по мнению Гудкова, украинские комики могут шутить о многом:

"О политике там уже устали все шутить, но говорить со сцены ребята могут многое. Они по-другому говорят, они могут говорить о Зеленском, о проблемах, про патриархат и церковь. Они об этом шутят".

Александр Гудков и Ксения Собчак

Александр Гудков и Ксения Собчак

кадр из видео

На вопрос Собчак, шутят ли в Украине о Донбассе, Гудков ответил:

"Это не весело с их стороны. Это не весело вообще. В плане патриотической речи, это может звучать, но как шутки нет. Над этим ребята украинские не смеются. И мы тоже. Но свободы там значительно больше, конечно. Невозможно так у нас. Мы пускаем пыль в глаза, создаем видимость. В Украине все попроще. Мы может когда-то тоже к этому придем".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Гудков жестко высказался о России. Артист сравнил страну с круассаном, который черствеет.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
И свободы больше, и даже шутки смешнее! Почему он до сих пор мучается в России? Пусть валит на украишку и смешно шутит
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