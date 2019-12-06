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6 декабря • обновлено в 12:22
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“Это, что, кавер?” Украинскую группу обвинили в плагиате на Бибера: видео

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Украинская группа DILEMMA выпустила новый трек и видео на песню “Динамiт”. Зрители видео с первых минут заподозрили его в странной схожести с клипом дуэта Джастин Бибер и Эд Ширан на песню “I don’t care”.

Видео появилось на YouTube 5 декабря. В клипе используется не только одинаковый ход - съемка на “зеленке”, но и похожие идеи монтажа и фоны. Если присмотреться, то можно заметить, что режиссеры почти в точности скопировали мегапопулярный клип.

“Это, что, кавер?” Украинскую группу обвинили в плагиате на Бибера: видео
“Это, что, кавер?” Украинскую группу обвинили в плагиате на Бибера: видео
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Юзеры конечно, заметили это с первых секунд , оставив сотни комментариев “Это, что, кавер?” , “Один в один клип Бибера и Ширана”, “Когда фантазии нет” и прочие.

“Это, что, кавер?” Украинскую группу обвинили в плагиате на Бибера: видео

С другой стороны, многие в сети отметили, что у украинской группы вышло достаточно достойное видео, местами очень даже забавное и смешное.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская песня стала самой популярной в России в 2019 году.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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