“Это, что, кавер?” Украинскую группу обвинили в плагиате на Бибера: видео

Украинская группа DILEMMA выпустила новый трек и видео на песню “Динамiт”. Зрители видео с первых минут заподозрили его в странной схожести с клипом дуэта Джастин Бибер и Эд Ширан на песню “I don’t care”.

Видео появилось на YouTube 5 декабря. В клипе используется не только одинаковый ход - съемка на “зеленке”, но и похожие идеи монтажа и фоны. Если присмотреться, то можно заметить, что режиссеры почти в точности скопировали мегапопулярный клип.

Юзеры конечно, заметили это с первых секунд , оставив сотни комментариев “Это, что, кавер?” , “Один в один клип Бибера и Ширана”, “Когда фантазии нет” и прочие.

С другой стороны, многие в сети отметили, что у украинской группы вышло достаточно достойное видео, местами очень даже забавное и смешное.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская песня стала самой популярной в России в 2019 году.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.