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27 мая • обновлено в 17:45
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Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

1.8т
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27 мая исполняется 51 год российской группе "Машина времени". Коллектив был основан Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. Их познакомил Юрий Борзов, который и придумал название группы "Time Machines".

Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялись музыканты коллектива.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

mashina.ru

Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин. Как правило, в "Машине времени" авторы сами поют свои песни, поэтому в группе обычно от двух до четырёх вокалистов одновременно.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Макаревич организовал свой первый коллектив "The Kids", в пятнадцать лет. В состав, помимо него, входили Миша Яшин, Лариса Кашперко и Нина Баранова. Поначалу они пели на английском языке, выступая с хитами популярных западных исполнителей на вечерах самодеятельности и школьных дискотеках.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

В 1968 году Макаревич впервые услышал "Битлз" и вдохновился на создание рок-группы "Time Machines".

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

В 1973 году студия грамзаписи "Мелодия" выпустила запись вокального трио "Зодиак" в их сопровождении — появление названия "Машина времени" на конверте пластинки узаконило существование коллектива, а участие в съемках фильма Георгия Данилии "Афоня" принесло первый официальный гонорар.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

В 1979 году группа соглашается на предложение "Росконцерта" войти в состав труппы театра. В следующем году песни "Машины времени" были впервые официально изданы на диске к фестивалю "Весенние ритмы. Тбилиси-80".

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

За свою полувековую историю коллектив, возглавляемый Андреем Макаревичем, успел множество раз сменить состав.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Сейчас группа продолжает гастролировать и выступать.

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты
Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты
Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Группе "Машина времени" - 51: как изменились музыканты

uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает Андрей Макаревич.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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