Группа YUKO прекращает свою деятельность: Юрина рассказала о конфликтах и нездоровой атмосфере в коллективе

София Ковнир Люди 15:18, 16.12.2020 Обновлено: 18:41, 16.12.2020

Украинская группа YUKO объявила о завершении своей деятельности. По словам участников Юлии Юриной и Стаса Королева, 2020 год стал переломным и их пути расходятся. Как выяснилось, им было сложно друг с другом.

Юрина и Королев познакомились на шоу "Голос країни" в 2016 году и после этого решили создать дует. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, за все это время коллектив успел побывать в Польше, Венгрии, Македонии, Казахстане, объездить всю Украину и выступить на крупнейших фестивалях страны.

Юлия Юрина и Стас Королев
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Позже солистка YUKO Юлия Юрина на личной странице в Facebook заявила, что именно она стала инициатором распада группы. Она призналась, что не могла найти с коллегой Стасом Королевым общий язык, что только создавало конфликты и нездоровую атмосферу в коллективе. Поэтому в 2020 году они решили разойтись и идти каждый по своему пути.

Артистка также добавила, что не знает, остались ли они с Королевым друзьями после разрыва рабочих отношений. Однако несмотря ни на что поблагодарила его за "огромные победы и свершения".

Facebook-аккаунт Юлии Юриной

Что еще известно о группе YUKO

  • В 2018 году начали выступать в Европе. 28 ноября группа презентовала второй студийный альбом "DURA?", который они посвятили жертвам домашнего насилия.

  • 10 января 2019 года стало известно, что группа примет участие в национальном отборе на 64-й песенный конкурс "Евровидение". Согласно результатам зрительского голосования и жюри, YUKO вышла в финал национального отбора, где заняла четвертое место.

  • В конце марта 2019-го группа YUKO и певец Khayat презентовали совместный сингл VESNIANKA и клип на него.

  • YUKO имеет награды "Группа года" и "Альбом года"

Также на прощание группа порадовала поклонников новой песней под названием "Можна, да можна".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы YUKO Юлия Юрина отказалась от российского паспорта ради Украины.

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