Группа YUKO прекращает свою деятельность: они представили прощальную песню

София Ковнир
София Ковнир
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Группа YUKO прекращает свою деятельность: они представили прощальную песню

Украинская группа YUKO объявила о завершении своей деятельности. По словам участников Юриной и Королева, 2020 год стал переломным и их пути расходятся. Как выяснилось, им было сложно друг с другом.

Юлия Юрина и Стас Королев познакомились на шоу "Голос країни" в 2016 году, и после этого решили создать дует. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, за все это время группа успела побывать в Польше, Венгрии, Македонии, Казахстане, объездить всю Украину и выступить на крупнейших фестивалях страны.

Юлия Юрина и Стас Королев
Что еще известно о группе YUKO

  • В 2018 году начали выступать в Европе. 28 ноября группа презентовала второй студийный альбом "DURA?", который они посвятили жертвам домашнего насилия.

  • 10 января 2019 стало известно, что группа примет участие в национальном отборе на 64-й песенный конкурс "Евровидение". Согласно результатам зрительского голосования и жюри, YUKO вышла в финал национального отбора, где заняла четвертое место.

  • В конце марта 2019 группа YUKO и певец Khayat презентовали совместный сингл VESNIANKA и клип на него.

  • YUKO имеет награды "Группа года" и "Альбом года"

Также на прощание группа порадовала поклонников новой песней под названием "Можна, да можна".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка группы YUKO Юлия Юрина отказалась от российского паспорта ради Украины.

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