Группа VAL не будет представлять Беларусь на Евровидении из-за Лукашенко

Белтелерадиокомпания заявила, что группа VAL, которая должна была представить Беларусь на Евровидении в 2021 году, не поедет на международный песенный конкурс.

О своем решении руководство медиахолдинга сообщило после того, как посмотрело интервью участников музыкального коллектива проекту "Интересные люди", в котором они раскритиковали женский митинг 17 сентября на поддержку нелегитимного президента Александра Лукашенко.

"Прочитав интервью, мы хотим сказать только одно. Группа VAL уже действительно не поедет на Евровидение-2021, и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или свирепствует цензура, а потому что у артистов группы VAL нет совести", – объяснили в Белтелерадиокомпании.

В интервью музыканты отметили, что для них важнее такие понятия, как честь, порядочность, свобода, любовь, чем личные предпочтения какой-либо государственной организации. Поэтому группа пояснила, что руководство Белтелерадиокомпании приняло такое решение из-за их активной гражданской позиции и видеообращений к слушателям.

Напомним, в феврале 2020 года VAL выиграл национальный отбор на Евровидение с песней "Да видна", который должен был пройти в мае в Нидерландах. Однако из-за распространения коронавируса мероприятие было отменено, поэтому дуэт должен был выступить на конкурсе в 2021 году. Но после заявлений музыкантов решение было изменено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусская певица, финалистка шоу "Голос. Дети – 4" (Россия) Стефания Соколова отказалась выступать на концерте в Минске в поддержку Александра Лукашенко. Вместо нее на сцену вышла другая девушка, которая исполнила песню под ее фонограмму.