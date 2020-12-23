Группа ТНМК выпустила рождественскую аудиосказку "Гупало Василь і Нові Роки". Видео

Популярная украинская группа ТНМК ("Танок на майдані Конґо") в преддверии новогодних праздников выпустила собственную аудиосказку под названием "Гупало Василь і Нові Роки".

Как стало известно, эта сказка является продолжением приключений Василия. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе группы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, текст и голос Трындуна озвучивал Фоззи, а запись, продакшн и голос Гупала – Фагот. "Графический луп" – от Саши Даниленко.

"Гупало Василь і Нові Роки" Пресс-служба "ТНМК"

По словам музыкантов, супергерой Гупало до сих пор держит и не отпускает группу. А период самоизоляции сильно помог команде создать что-то новое и экспериментальное.

Напомним, "Танок на майдані Конґо" – это украинская музыкальная группа, играющая хип-хоп с элементами джаза, рока и фанка. Первый прообраз группы создали 14 июня 1989 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко рассказал, какой видит ситуацию в стране.