Группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила новые песни: рокеры поддержали Армению в Нагорном Карабахе

Американская рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет выпустила новые композиции – Protect The Landи Genocidal Humanoidz. Они записаны в поддержку Армении в конфликте, который развернулся в Нагорном Карабахе.

Так, одна из композиций была опубликована на официальном YouTube-канале коллектива в качестве аудио, а вторая – имеет полноценный клип. В описании сказано, что деньги от продажи этих треков будут использованы для предоставления жизненно важной помощи и закупки базовых принадлежности пострадавшим от боевых действий (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Мы, как System Of A Down, только что выпустили новую музыку впервые за 15 лет. Пора сделать это сейчас, поскольку нам всем четверым есть что сказать единым голосом. Эти две песни, Protect The Land и Genocidal Humanoidz, говорят об ужасной и серьезной войне, которая ведется на наших культурных родинах Арцахе и Армении... Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, защитить нашу культуру и защитить нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза", – заявили участники группы System Of A Down.

Кадр из клипа группы System Of A Down – Protect The Land скриншот с видео

Автор песен и вокалист группы System of a Down Серж Танкян – армянского происхождения. Родился в Ливане, в возрасте 8 лет вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес. Второй основатель группы, гитарист Дарон Малакян, а также басист Шаво Одаджян и барабанщик Джон Долмаян – тоже армянского происхождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа.