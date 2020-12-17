Группа "Океан Эльзы" представила клип на новую песню: в нем снялась звезда "Крепостной"

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню под названием "Тримай", а также опубликовала клип к ней. Это уже второй трек, написанный для будущего полноформатного альбома музыкантов.

Солист группы Святослав Вакарчук написал песню еще в феврале, но из-за пандемии коронавируса премьера состоялась только сейчас. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "ОЭ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, за пару репетиций музыканты сделали демо, а затем создали студийную запись.

Новая песня "Океан Эльзы" под названием "Тримай" Пресс-служба "Океан Эльзы"

По словам Вакарчука, песня "Тримай" – это классический "Океан Эльзы". Режиссером клипа стал Андрей Кириллов. Кроме того, в нем снялась звезда сериала "Крепостная", украинская актриса Фатима Горбенко.

Солист группы Святослав Вакарчук Пресс-служба "Океан Эльзы"

Напомним, "Океан Эльзы" – это украинская рок-группа. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.

Фатима Горбенко – актриса кино, известная по своим ролям в сериале "Противостояние" и "Крепостная". Девушку называют надеждой нового украинского кинематографа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал сольную песню "Знову", которая стала первым треком в рамках его авторского проекта "Оранжерея".