Группа "На-На", которой запретили въезд в Украину, выступит в Киеве: разгорелся скандал

Ольга Веркалец Люди 15:59, 19.10.2020

Российская группа "На-На", которой запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму, 1 ноября собирается дать концерт в Октябрьском дворце в Киеве.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил "Укринформу", что пока не располагает информацией о музыкальном коллективе. Однако он подчеркнул, что лицам, которые посещали оккупированные территории, въезд на территорию Украины будет запрещен.

В правоохранительных органах изданию объяснили, что информация о концерте может быть фейком, ведь маловероятно, что во время карантина проведут концерт в закрытом помещении. Отметим, что на популярных украинских интернет-сервисах до сих пор можно приобрести билет на выступление группы.

Билеты на концерт "На-На" в Киеве.
Скриншот

В то же время на официальном сайте "На-На" в Instagram несколько недель назад опубликовали концертный график до конца 2020 года. Однако Киева в списке нет.

Концертный график группы.
Instagram группа "На-На"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минкульт исключил российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину.

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