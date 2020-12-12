Группа MOZGI посвятила Киеву новый альбом KYIVSTYLE: где слушать онлайн

Obozrevatel
Obozrevatel
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Группа MOZGI посвятила Киеву новый альбом KYIVSTYLE: где слушать онлайн

Популярная украинская группа MOZGI выпустила музыкальный альбом KYIVSTYLE посвященный столице Украины – Киеву.

Студийный альбом состоит из 8 треков, включая хиты Сhica Bamboni и "Покажу тебе Magic" (feat. Magic Five).

"Я обожаю Киев и хочу поделиться киевским вайбом со всем миром. В эпоху пандемии, когда мы все на большом расстоянии друг от друга, когда мы лишены путешествий, можно скачать альбом KYIVSTYLE и отправиться в digital-путешествие, побывав в прекрасном городе Киеве", – рассказывал Потап.

Новый альбом сочетает фирменный музыкальный стиль MOZGI с миксом хип-хопа, EDM и хаус музыки, трушный мужской юмор, творческий полет над любимым городом, атмосфера мегаполиса на склонах Днепра и киевской студии звукозаписи MOZGI Studios.

"У Киева – особенный характер и стиль. Причем, он свой – у каждого из районов. Это я могу точно сказать, как коренной киевлянин, поживший на Троещине, Русановке, Оболони…KYIVSTYLE – это трушные гостеприимные люди, теплые встречи, атмосфера творчества и шанс создать свою мечту", –признался Позитив

К слову, Киев вдохновил артистов не только на создание музыки, но и на обложку альбома – символ-каштан.

Слушайте новый альбом MOZGI KYIVSTYLE онлайн:

Стоит отметить, что группа MOZGI начала свое существование в шоу-бизнесе с 2014 года. Тогда же артисты представили свой дебютный клип "Аябо". Через год коллектив презентовал свой первый альбом "Электрошаурма". В состав группы входят: репэр Потап, Позитив (Алексей Завгородний), "Дядя Вадя" (настоящее имя Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED, RUSONE.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

  • Рэпер Потап предложил записать совместный трек с российской певицей Ольгой Бузовой, на что позже артистка отреагировала и записала ответное обращение.

  • После скандала с дуэтом Бузовой и клипом Дорофеевой Потап записал видеообращение, в котором попросил извинения и прокомментировал волну хейта.

  • Однако Потап не остановился на одном обращении к поклонникам и снова продолжал отвечать хейтерам. В посте репэр написал, чтобы "все замолкли", так как настоящий гетьман Украины – это он.

шоу-бизнесMozgiАлексей Потапенко (Потап)