Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов покинул группу после новостей об участии коллектива в Евровидении.

Так, по словам мужчины, он принял такое решение из-за того, что его представления о группе разошлись с направлением, в котором она начала двигаться. Об этом Орехов сообщил на личной странице в Facebook.

Андрей Орехов Фото: facebook/andrekhov

"Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу", – заявил Орехов.

Группа Little Big Фото: medialeaks.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет в середине мая в Нидерландах. К слову, российский шоу-бизнес высказался об участии коллектива в конкурсе.

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