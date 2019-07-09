Группа "Ласковый май" навсегда отказалась от концертов в Грузии

Российская поп-группа "Ласковый май" навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии.

Об этом сообщил продюсер музыкального коллектива Андрей Разин на своей странице в Instagram. Отметим, что причиной такого решения стало выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала "Рустави 2" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.

Андрей Разин Фото: www.eg.ru

"После слов этого подонка Габунии группа "Ласковый май" пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Он замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят", — написал Разин.

Фото: instagram/razin_andrei_lm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом — словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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