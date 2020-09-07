Группа "Комбинация" впервые выступила 32 года назад: как сейчас выглядят звезды СССР

Группа "Комбинация" была известная как советская, а позже российская женская поп-группа. Известность коллективу припала на 90-е года, когда артисты решили завоевывать поклонников своей нестандартной социальной тематикой, отражавшей события, происходящее в обществе в конце 20 века.

Их популярные композиции "Russian Girls", "American boy", "Бухгалтер", знают многие, однако не все осведомлены, как сложилась жизнь самых популярных солисток.

OBOZREVATEL решил показать, как изменились и чем занимаются теперь солистки группы "Комбинация" Алена Апина, Светлана Кашина и другие.

Алена Апина

Одна из самых известных вокалисток группы "Комбинации", которая состояла в коллективе еще с момента его основания. Апина не только смогла воплотить себя в качестве певицы, звезда также была ведущей и даже преподавателем музыки в школе. Сейчас артистка выступает солько и выпускает альбомы, последний из которых вышел 2018 году "Давай так", где Апина выступила как автор большинства текстов и музыки.

Если с карьерой у Апиной все сложилось, то с личной жизнью все не так красочно. У певицы было много романов, однако создать крепкую семью не получилось. Артистка состояла в двух браках. У Апиной есть дочь Ксюша, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Алена Апина в молодости и сейчас.

Татьяна Иванова

Солистка также состояла в коллективе "Комбинация", как и Алена Апина, еще с момента его основания. Девушка до сих пор продолжает сольную карьеру после распада группы. Иванова также смогла построить семью и завести детей. Артистка родила дочь Машу. Как рассказывала певица, что она не может жить без музыки, поэтому продолжает свою карьеру. Иванова отмечает, что даже муж не мешает ей достигать профессиональных успехов.

Татьяна Иванова в молодости и сейчас.

Светлана Кашина

Солистка стала заменой Алене Апиной, когда та решила покинуть коллектив.

Сейчас певица работает заведующей эстрадного отделения. Помимо этого Кашина продолжает сольно выступать и исполнять хиты группы "Комбинация".

Кашина смогла построить семью, сейчас она воспитывает двоих детей, а свободное время звезда посвящает музыке.

Светлана Кашина в молодости и сейчас.

Светлана Костыко

Клавишница из женского колектива покинула группу 1992 году и больше не занимается музыкой. Сейчас девушка работает библиотекарем. Артистка рассказывала, что она скучает по коллегам из группы и жалеет, что сейчас не выступает и не собирает залы.

Светлана Костыко в молодости и сейчас.

Юлия Козюлькова

Девушка играла на ударных в группе "Комбинация" и покинула коллектив в 1992 году. Известно, что Козюлькова отказалась от популярности и переехала жить в Италию. Там девушка вступила в брак с местным жителем. Как отмечала артистка, для нее важнее женское счастье, поэтому она не жалеет, что выбрала именно такой путь.

Юлия Козюлькова в молодости и сейчас.

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