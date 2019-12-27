Группа KAZKA презентовала новый альбом "Nirvana"

Популярная украинская группа Kazka выпустила новый альбом и показала архивное видео во время презентации песни "Випадок?". В трек-лист пластинки вошло 10 песен.

Во время презентации песни "Випадок?" в начале показано архивное видео, на котором можно увидеть солистку группы Kazka а Александру Зарицкую в детстве.

КП

В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые:

Випадок?

Колишні

Zemna

Палала

Мало

Літаки

Твоєї крові

Чутки

Грай

Пісня Сміливих Дівчат

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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