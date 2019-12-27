Группа KAZKA презентовала новый альбом "Nirvana"

Популярная украинская группа Kazka выпустила новый альбом и показала архивное видео во время презентации песни "Випадок?". В трек-лист пластинки вошло 10 песен.
Во время презентации песни "Випадок?" в начале показано архивное видео, на котором можно увидеть солистку группы Kazka а Александру Зарицкую в детстве.
КП
В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые:
Випадок?
Колишні
Zemna
Палала
Мало
Літаки
Твоєї крові
Чутки
Грай
Пісня Сміливих Дівчат
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.
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