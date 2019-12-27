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27 декабря • обновлено в 14:21
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Группа KAZKA презентовала новый альбом "Nirvana"

1.1т
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Популярная украинская группа Kazka выпустила новый альбом и показала архивное видео во время презентации песни "Випадок?". В трек-лист пластинки вошло 10 песен.

Во время презентации песни "Випадок?" в начале показано архивное видео, на котором можно увидеть солистку группы Kazka а Александру Зарицкую в детстве.

Группа KAZKA презентовала новый альбом "Nirvana"

КП

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В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые:

  • Випадок?

  • Колишні

  • Zemna

  • Палала

  • Мало

  • Літаки

  • Твоєї крові

  • Чутки

  • Грай

  • Пісня Сміливих Дівчат

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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Автор
Мария Дидык
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