Группа BTS стала триумфатором премии MTV EMA 2020: озвучен полный список победителей
В воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.
Так, они победили в номинациях "Лучшая песня", "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Артист с лучшей фанатской базой". К слову, награды впервые за всю историю премии вручали в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте MTV EMA (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Кроме того, "Лучшей рок-группой" по версии премии, были признаны музыканты Coldplay, "Лучшим исполнителем" – Леди Гага, "Лучшим альтернативным исполнителем" – Хейли Уильямс, a DJ Khaled получил награду "Лучшее видео" за клип Popstar.
Полностью список победителей MTV EMA 2020 выглядит следующим образом:
Лучшее видео – DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber
Лучший артист – Lady Gaga
Лучшая песня – BTS – Dynamite
Лучшая коллаборация – Karol G – Tusa ft Nicki Minaj
Лучший поп-исполнитель – Little Mix
Лучшая группа – BTS
Лучший новый артист – Doja Cat
Лучшая фан-база – BTS
Лучший латиноамериканский исполнитель – Karol G
Лучший рок-исполнитель – Coldplay
Лучший хип-хоп проект – Cardi
Лучший электронный проект – David Guetta
Лучший альтернативный исполнитель – Hayley Williams
Видео во имя добра – H.E.R. – I Can't Breathe
Лучший PUSH-исполнитель – YUNGBLUD
Лучшее онлайн-выступление – BTS BANG BANG CON – The Live
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