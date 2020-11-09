Группа BTS стала триумфатором премии MTV EMA 2020: озвучен полный список победителей

В воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.

Так, они победили в номинациях "Лучшая песня", "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Артист с лучшей фанатской базой". К слову, награды впервые за всю историю премии вручали в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте MTV EMA (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, "Лучшей рок-группой" по версии премии, были признаны музыканты Coldplay, "Лучшим исполнителем" – Леди Гага, "Лучшим альтернативным исполнителем" – Хейли Уильямс, a DJ Khaled получил награду "Лучшее видео" за клип Popstar.

Полностью список победителей MTV EMA 2020 выглядит следующим образом:

Лучшее видео – DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber

Лучший артист – Lady Gaga

Лучшая песня – BTS – Dynamite

Лучшая коллаборация – Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Лучший поп-исполнитель – Little Mix

Лучшая группа – BTS

Лучший новый артист – Doja Cat

Лучшая фан-база – BTS

Лучший латиноамериканский исполнитель – Karol G

Лучший рок-исполнитель – Coldplay

Лучший хип-хоп проект – Cardi

Лучший электронный проект – David Guetta

Лучший альтернативный исполнитель – Hayley Williams

Видео во имя добра – H.E.R. – I Can't Breathe

Лучший PUSH-исполнитель – YUNGBLUD

Лучшее онлайн-выступление – BTS BANG BANG CON – The Live

Как сообщал OBOZREVATEL, ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.