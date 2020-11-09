Группа BTS стала триумфатором премии MTV EMA 2020: озвучен полный список победителей

Юля Ухина
Юля Ухина
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Группа BTS стала триумфатором премии MTV EMA 2020

В воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.

Так, они победили в номинациях "Лучшая песня", "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Артист с лучшей фанатской базой". К слову, награды впервые за всю историю премии вручали в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте MTV EMA (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Группа BTS

Кроме того, "Лучшей рок-группой" по версии премии, были признаны музыканты Coldplay, "Лучшим исполнителем" – Леди Гага, "Лучшим альтернативным исполнителем" – Хейли Уильямс, a DJ Khaled получил награду "Лучшее видео" за клип Popstar.

Леди Гага

Полностью список победителей MTV EMA 2020 выглядит следующим образом:

  • Лучшее видео – DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber

  • Лучший артист – Lady Gaga

  • Лучшая песня – BTS – Dynamite

  • Лучшая коллаборация – Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

  • Лучший поп-исполнитель – Little Mix

  • Лучшая группа – BTS

  • Лучший новый артист – Doja Cat

  • Лучшая фан-база – BTS

  • Лучший латиноамериканский исполнитель – Karol G

  • Лучший рок-исполнитель – Coldplay

  • Лучший хип-хоп проект – Cardi

  • Лучший электронный проект – David Guetta

  • Лучший альтернативный исполнитель – Hayley Williams

  • Видео во имя добра – H.E.R. – I Can't Breathe

  • Лучший PUSH-исполнитель – YUNGBLUD

  • Лучшее онлайн-выступление – BTS BANG BANG CON – The Live

Как сообщал OBOZREVATEL, ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.

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