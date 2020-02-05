Группа Антитела представил римейк песни "Птаха" из своего первого альбома

В рамках проекта Руслана Горового "Так працює пам‘ять" группа представила римейк песни "Птаха" из своего первого альбома.

Проект продолжается уже 25 недель, его цель - через песни запечатлеть память о маленьком, но сильного духом украинском - Данила Дидика, погибшего в результате теракта.

Напомним, 22 февраля 2015 года, на второй год войны, в годовщину победы Революции Достоинства, в Харькове проходила шествие в поддержку единства Украины.

В ней участвовал и Даниил Дидык. Шествие началось возле Дворца Спорта, активисты выстроились в колонну и двинулись в направлении площади Свободы, однако успели пройти всего 100 метров, когда прогремел взрыв.

Парень шел впереди колонны, находился вблизи эпицентра взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Травма привела к коме. На следующий день, 23 февраля 2015, не приходя в сознание, Даниил умер.

Жизнь ребенка оборвалась в пятнадцать лет. Тогда от взрыва мины, заложенной пророссийскими террористами, погибли еще трое участников шествия: Николай Мельничук (18 лет), Вадим Рыбальченко (37 лет), Игорь Толмачев (52 года).

Инициатор проекту Руслан Горовой комментирует: "Нет, и не может быть таких слов, которые бы умерили боль родителей Дани. Когда за свободу и независимость погибает ребенок, это всегда означает, что где-то кто-то из нас, взрослых, недоработал, не предусмотрел, не уберег . Смерть Даньки - это напоминание, что мы ответственны за каждый свой шаг. И не только перед собой. "

Музыкальный релиз Антитела дополнили Live-видео, отснятым в студии Bobina Records.

"Песня "Птаха"получила новую жизнь, потому что другое, детскую жизнь, забрала необъявленная война. Непонятно нам одно: почему школа, в которой учился Даня, до сих пор не носит его имени?" - комментирует солист группы Тарас Тополя.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!