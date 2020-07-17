Группа "Антитела" поразила сеть уникальным клипом на песню "Кино". Видео

Украинская группа "Антитела" представила яркий клип на новую песню "Кино". Они стали первыми в Украине артистами, которые решились так масштабно воплотить стилистику жанра Steampunk в музыкальном видео.

Около сотни костюмов, отточенных до мелочей, построенная с нуля, многотонная цирковая декорация в пустыне, кардинальное перевоплощение Тараса Тополи, настоящие фокусы от Magic Five – это все в новом видео. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба коллектива (видео смотрите в конце материала).

Так, на первый взгляд, легкая по сюжету работа имеет глубокий смысл. В основе – история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Музыканты показали весь спектр человеческих эмоций: от милосердия к ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра к злу, от восторга до презрения.

"Антитела" представили новый клип Пресс-служба группы

Съемочный процесс длился пять дней в 40-градусную жару в единственной в Европе пустыне Алешковские пески (Херсонская область). Специально для съемок Антитела среди песков установили цирковой городок с реальным одномачтовых куполом.

"Антитела" построили цирковой городок в пустыне Пресс-служба группы

Главного героя сыграл лидер группы Тарас Тополя. В образ фокусника ему пришлось вживаться несколько месяцев и учиться жонглировать. В актерскую команду окружения фокусника "Антитела" пригласили лучших иллюзионистов Украины и известных блогеров Magic Five (М5): Дмитрия Евтушенко, Никиту Голева, Дмитрия Томашевского, Артура Томашевского, Дмитрия Лукоянова.

Тарас Тополя в клипе "Кино" Пресс-служба группы

"У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить всех, кто снялся в этом видео. Это был маленький подвиг каждого участника. С 72 сцен по плану был снят 71 только за 1 день. Никто не сдался, все прошли путь от первой секунды – до финала, у многих это был первый опыт съемок, но выложились на все сто процентов. В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем, и через полчаса сна продолжали съемки", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Тарас Тополя в новом клипе "Кино" Пресс-служба группы

В видеоработе представлено около ста костюмов, которые не повторяются и каждый органично соединен с типажом каждого героя. Полтора месяца над костюмами работали Марьяна Славянская и Анна Черкашина, а также актеры и представители Steampunk сообщества в Украине, которые были задействованы в клипе со своими костюмами.

Съемочный процесс Пресс-служба группы

Режиссером видеоклипа "Кино" выступил Сергей Вусик. Авторы идеи и подбор актеров: Тарас Тополя и Сергей Вусик. Музыка и аранжировка – Максим Сиволап. Слова – Тарас Тополя.

Как снимали клип "Кино" Пресс-служба группы

Как сообщал OBOZREVATEL, группа "Антитела" стала победителем в номинации "Лучшая рок-группа 2020" в рамках престижной музыкальной премии YUNA.