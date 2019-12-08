"Грудь зачем вываливать?" Седокову разгромили за откровенное видео с мужчиной

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась с поклонниками пикантным видео.

В ролике, который артистка опубликовала на своей странице в Instagram, Седокова объявила о новом челлендже к выходу своей песни.

"Как проверить парня, любит ли он тебя? Легко! Челлендж, который он заслужил", – подписала видео Анна.

Анна Седокова кадр из видео

В кадре певица пытается съесть огромную луковицу. В этот момент рядом с Седоковой сидит ее новый возлюбленный, баскетболист Янис Тимма.

Анна Седокова Инстаграм

Анна Седокова и Янис Тимма Инстаграм

Впрочем, внимание большинства поклонников привлек вовсе не челлендж, а пышное декольте Анны, которое звезда подчеркнула откровенным топом с глубоким вырезом. Более того, некоторых даже возмутили пышные формы певицы:

Были и те, кто принялся критиковать внешность звезды:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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