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"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети

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Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь в платье с экстремальным вырезом в зоне декольте.

Так, Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram. Изображения вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Виктория Крутая

Виктория Крутая

Instagram @victoriakrut

На фото девушка позировала в белом платье, которое подчеркивало и частично оголяло ее огромную грудь. Многие поклонники под постом начали спорить о том, натуральной ли является красота Виктории.

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Mamul @olgakroutoi ♥️

Публикация от Tory Story (@victoriakrut)

Другие же пристыдили девушку за то, что она "вываливает грудь" на публике. Якобы ей, замужней женщине, должно быть стыдно и перед мужем, и перед своим знаменитым отцом.

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"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом? Трясет "бидонами" на каждом углу!" – возмутились пользователи.

"Зачем такой большой силикон? Сама маленькая, а грудь – огромная", – добавили другие.

"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети
"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети
"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети
"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети
"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Игорь Крутой Виктория Крутая
Теги
шоу-бизнес Новости России
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