"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?" Дочь Крутого спровоцировала жаркие споры в сети

Дочь знаменитого российского продюсера Игоря Крутого, 33-летняя Виктория засветила огромную грудь в платье с экстремальным вырезом в зоне декольте.

Так, Крутая обескуражила поклонников в сети пикантными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram. Изображения вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Виктория Крутая Instagram @victoriakrut

На фото девушка позировала в белом платье, которое подчеркивало и частично оголяло ее огромную грудь. Многие поклонники под постом начали спорить о том, натуральной ли является красота Виктории.

Другие же пристыдили девушку за то, что она "вываливает грудь" на публике. Якобы ей, замужней женщине, должно быть стыдно и перед мужем, и перед своим знаменитым отцом.

"Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом? Трясет "бидонами" на каждом углу!" – возмутились пользователи.

"Зачем такой большой силикон? Сама маленькая, а грудь – огромная", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория – старшая дочь Игоря Крутого, которая любит шокировать публику откровенными снимками. Сам же Крутой, при этом, якобы, серьезно болен, из-за чего его внешний вид нередко озадачивает поклонников.

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