"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На нем она позировала в коротком топе, который практически оголял ее грудь.

Снимок Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

"А почему так грудь видно снизу? Это обязательно?", "А почему-бы топ уже не снять? Смысл открывать на половину, уже бы сразу все показать. Сплошное разочарование", "Как не стыдно т*тьки то высунулись! Обнаглела!", "У Ани Лорак грудь вывалилась", - пишут в сети.

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

instagram.com/anilorak/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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