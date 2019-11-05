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5 ноября • обновлено в 11:34
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"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

5.1т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила сеть новым фото. На нем она позировала в коротком топе, который практически оголял ее грудь.

Снимок Лорак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak/

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"А почему так грудь видно снизу? Это обязательно?", "А почему-бы топ уже не снять? Смысл открывать на половину, уже бы сразу все показать. Сплошное разочарование", "Как не стыдно т*тьки то высунулись! Обнаглела!", "У Ани Лорак грудь вывалилась", - пишут в сети.

"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть
"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

instagram.com/anilorak/

"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

instagram.com/anilorak/

"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

instagram.com/anilorak/

"Грудь вывалилась!" Пошлое фото Лорак разозлило сеть

instagram.com/anilorak/

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Ани Лорак
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