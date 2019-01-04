''Грудь выскочила!'' Волочкова показала необычный шпагат и нарвалась на критику

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото.

Она обнародовала снимок в своем Instagram, продемонстрировав растяжку, на что пользователи выразили недовольство, ведь звезда делает это чуть ли не ежедневно.

На двух разных фото с пляжа на Мальдивах Волочкова подписала: "Неизвестно где..", "В песке".

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В сети ответили, что балерина не является оригинальной, а также заметили, что она заметно постарела. Более того, пользователей насторожил размер купальника, потому что у Волочковой обнажилась одна грудь.

"Это не женщина, это шлагбаум", "Ну и старуха", "Анастасия, какой стресс получает ваш ребенок, когда все это читает? Поберегите ее", "Каждое фото – страстный призыв стареющей тетки (как она может подставить свой пельмень). Но желающих все меньше", "Грудь выскочила", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова показала свой фирменный шпагат на пляже, что также вызвало осуждение среди пользоватей.