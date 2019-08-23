"Грудь внезапно появилась": Собчак вызвала ажиотаж откровенным фото

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак вызвала ажиотаж в сети фотографией в купальнике леопардового цвета.

Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram, а внимание пользователей привлекла грудь журналистки, которую раньше многие не замечали.

"Леопард выходит на охоту", – подписала Собчак под откровенным фото, на котором сидит на фоне моря, приложив палец к губам.

Ксения Собчак показала бюст в купальнике instagram/xenia_sobchak

Пользователи взволновались не на шутку, отметив, что раньше не замечали весьма аппетитного бюста у телеведущей. Также не обошлось без замечаний о беременности.

"Вдруг откуда ни возьмись – появилась грудь. Это в комплекте с купальником идет", "Ксения точно беременна", "Ну осталось только палец пососать", "Ксения в положении, ура! Это очевидно", "Ногти грызть не гигиенично", – отреагировали поклонники.

Собчак на отдыхе instagram/xenia_sobchak

Собчак развлекается на отдыхе instagram/xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

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