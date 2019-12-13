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13 декабря • обновлено в 06:19
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"Грудь третьего размера": Харламов после секс-скандала с Асмус начал искать партнершу

1.2т
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Российский комик Гарик Харламов после громкого секс-скандала вокруг Кристины Асмус из-за постельной сцены в фильме "Текст" решил отплатить супруге той же монетой.

По данным издания "Комсомольская правда", для него уже подыскивают подходящую партнершу со всеми необходимыми внешними параметрами.

Как стало известно, Харламов собирается поучаствовать в комедийном сериале "Зона комфорта", съемки которого стартуют уже в январе. Теперь организаторам нужно найти эффектную партнершу на роль любовницы Гарика.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Кадр из фильма "Текст"

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"Кристина – любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна, оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения к юриспруденции не имеет. Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", – сообщили организаторы кастинга.

Они умолчали об актерском опыте претенденток. По задумке съемочной группы, "Зона комфорта" будет показана на YouTube.

Харламов и Асмус

Харламов и Асмус

КП

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Кристина Асмус Гарик Бульдог Харламов
Место
Россия
Теги
скандалы шоу-бизнес актер сериал секс скандал
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