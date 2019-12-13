"Грудь третьего размера": Харламов после секс-скандала с Асмус начал искать партнершу

Российский комик Гарик Харламов после громкого секс-скандала вокруг Кристины Асмус из-за постельной сцены в фильме "Текст" решил отплатить супруге той же монетой.

По данным издания "Комсомольская правда", для него уже подыскивают подходящую партнершу со всеми необходимыми внешними параметрами.

Как стало известно, Харламов собирается поучаствовать в комедийном сериале "Зона комфорта", съемки которого стартуют уже в январе. Теперь организаторам нужно найти эффектную партнершу на роль любовницы Гарика.

Кристина Асмус Кадр из фильма "Текст"

"Кристина – любовница Ярика (Гарик Харламов), 27-30 лет, яркая и красивая, не умна, оформлена в фирме Ярика, как юрист, но на самом деле никакого отношения к юриспруденции не имеет. Требуется исключительно блондинка, секси, крупные губы, бюст от третьего размера", – сообщили организаторы кастинга.

Они умолчали об актерском опыте претенденток. По задумке съемочной группы, "Зона комфорта" будет показана на YouTube.

Харламов и Асмус КП

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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