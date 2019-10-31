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31 октября • обновлено в 15:26
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"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте

1.9т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть фото, на котором она позировала в платье с глубоким декольте. Так, артистка получила множество комплиментов от своих поклонников.

Снимок Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram.com/lesia_nikituk

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"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте

"Очень красивая", "Вот ты секси", "Ну ты Леся и красотка", "Вы мой мотиватор идти дальше, не смотря на рост, фигуру, город. Спасибо", "Грудь маленькая", - пишут в сети.

"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте
"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте
"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте
"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте
"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте
"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Персона
Леся Никитюк
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