"Грудь маленькая!" Никитюк взбудоражила сеть глубоким декольте

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть фото, на котором она позировала в платье с глубоким декольте. Так, артистка получила множество комплиментов от своих поклонников.

Снимок Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

"Очень красивая", "Вот ты секси", "Ну ты Леся и красотка", "Вы мой мотиватор идти дальше, не смотря на рост, фигуру, город. Спасибо", "Грудь маленькая", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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