"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева поразила поклонников новой обнаженной фотосессией.

Соответствующие черно-белые снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав восторг у фолловеров.

"Жозефин, или не Жозефин? Если вы понимаете, о чем я", – подписала она под одним из снимков, на котором позирует голая в целлофане. Соски звезды лишь прикрывают кисточки, что придает еще больше пикантности.

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К другому снимку она подписала: "С декадансом по жизни", – позируя в краске, размазанной по телу. Астафьева прикрывает руками грудь, а на шее красуется ошейник с кольцом.

Фотосессия получалась невероятно эстетичной и художественной, что не ускользнуло от взгляда поклонников.

"Это невероятно красиво", "Грудь нереально красивая", "Пример красивой, вкусной, настоящей, сильной, сексуальной энергии. Это редкость", "Красивая. Атмосферное фото, рассматриваю, и становится отчасти тоскливо, но эстетически приятно", – написали поклонники.

Даша Астафьева instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.

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