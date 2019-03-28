МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть

833Читать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева поразила поклонников новой обнаженной фотосессией.

Соответствующие черно-белые снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвав восторг у фолловеров.

"Жозефин, или не Жозефин? Если вы понимаете, о чем я", – подписала она под одним из снимков, на котором позирует голая в целлофане. Соски звезды лишь прикрывают кисточки, что придает еще больше пикантности.

Новости
Жена Ступки оголилась на камеру

К другому снимку она подписала: "С декадансом по жизни", – позируя в краске, размазанной по телу. Астафьева прикрывает руками грудь, а на шее красуется ошейник с кольцом.

Фотосессия получалась невероятно эстетичной и художественной, что не ускользнуло от взгляда поклонников.

"Это невероятно красиво", "Грудь нереально красивая", "Пример красивой, вкусной, настоящей, сильной, сексуальной энергии. Это редкость", "Красивая. Атмосферное фото, рассматриваю, и становится отчасти тоскливо, но эстетически приятно", – написали поклонники.

"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть
"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть
"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть
"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть
"Грудь красивая": голая фотосессия Астафьевой взорвала сеть

Ай.

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения