Грудь Гросу возмутила поклонников и стала причиной ругани в сети

Популярная украинская певица Алина Гросу поругалась с поклонниками из-за собственного размера груди.
Так, на своей странице в Instagram она обнародовала обложку журнала "Телегид", для которой снялась в черной майке с очень глубоким декольте.
"С сегодняшнего дня, эксклюзивное интервью для "Телегид", – подписала она под фотографией.
Алина Гросу возмутила пользователей большой грудью
instagram/alina_grosu / обложка "Телегид"
В комментариях пользователи начали цепляться к размеру ее груди, мол, певица сделала ее слишком большой и непропорциональной телу. Алино колко ответила на замечания.
"Алина, а ты что себе сделала: пластическую операцию на груди", – спросил один из поклонников, на что Гросу заявила: "Да, уменьшила ее".
"Великовата грудь. Даже выглядит непропорционально", – сделала замечание еще одна поклонница, на что получила следующий ответ: "Кошмар. Пойду из-за этого поплачу".
Но многие все же встали на защиту своей любимицы: "Завидуете", "Клевая грудь, не слушай их", "Красотка, Алиночка", – написали фанаты.
Другие фото Алины Гросу с пышной грудью
Алина Гросу - фото для "Телегид"
instagram/alina_grosu
Алина Гросу - "Телегид"
instagram/alina_grosu
Алина Гросу - соблазнительное фото
instagram/alina_grosu
Алина Гросу в сексуальном комбинезоне
instagram/alina_grosu
Алина Гросу с глубоким декольте
instagram/alina_grosu
Алина Гросу
instagram/alina_grosu
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети раскритиковали Гросу за внешность, обозвав ее "силиконовой куклой".
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.