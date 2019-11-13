Грудь Гросу возмутила поклонников и стала причиной ругани в сети

Популярная украинская певица Алина Гросу поругалась с поклонниками из-за собственного размера груди.

Так, на своей странице в Instagram она обнародовала обложку журнала "Телегид", для которой снялась в черной майке с очень глубоким декольте.

"С сегодняшнего дня, эксклюзивное интервью для "Телегид", – подписала она под фотографией.

Алина Гросу возмутила пользователей большой грудью instagram/alina_grosu / обложка "Телегид"

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В комментариях пользователи начали цепляться к размеру ее груди, мол, певица сделала ее слишком большой и непропорциональной телу. Алино колко ответила на замечания.

"Алина, а ты что себе сделала: пластическую операцию на груди", – спросил один из поклонников, на что Гросу заявила: "Да, уменьшила ее".

"Великовата грудь. Даже выглядит непропорционально", – сделала замечание еще одна поклонница, на что получила следующий ответ: "Кошмар. Пойду из-за этого поплачу".

Но многие все же встали на защиту своей любимицы: "Завидуете", "Клевая грудь, не слушай их", "Красотка, Алиночка", – написали фанаты.

Другие фото Алины Гросу с пышной грудью

Алина Гросу - фото для "Телегид" instagram/alina_grosu

Алина Гросу - "Телегид" instagram/alina_grosu

Алина Гросу - соблазнительное фото instagram/alina_grosu

Алина Гросу в сексуальном комбинезоне instagram/alina_grosu

Алина Гросу с глубоким декольте instagram/alina_grosu

Алина Гросу instagram/alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети раскритиковали Гросу за внешность, обозвав ее "силиконовой куклой".

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