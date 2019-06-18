"Грубо осадил": скандал Лазарева и Лободы получил продолжение

В скандал с матом Светланы Лободы и Сергея Лазарева вмешался генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров.

Об этом изданию Super рассказал представитель канала, уточнив, что неприятный инцидент произошел во время генерального прогона мероприятия.

Уточняется, что Лазарев на репетиции Лободы начал высказывать в зале свои претензии режиссеру церемонии, а также всем, кто находился вокруг.

"В весьма нелицеприятной форме. Когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться", – добавил источник.

Скандал Лазарева и Лободы

По его словам, история Лазарева и Лободы раздулась до масштаба вселенского скандала. Он также понадеялся, что артисты перестанут ругаться и споют дуэтом в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода участвовала в российской музыкальной премии "Муз-ТВ", где получила награду. Очевидцы рассказали, что Лазарев обматерил ее на вручении премии. Однако позже он прокомментировал ситуацию, отшутившись, что это чья-то фантазия, и не было такого.

Также комментарий дала сама Лобода. Однако 17 июня в сети появилось видео, подтверждающее слухи о конфликте двух звезд. В ответ на это Лазарев очень странно отреагировал.

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