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"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) вызвала шквал критики из-за своего участия в шоу "Танцi з зiрками".

Так, в рамках флешмоба "Танцюй, як зірка" в Instagram разместили ролик с коротким танцем Корсун. В сети раскритиковали девушку назвав ее пошлой и не пластичной.

"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"
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"Не забудьте ей сказать, что Екатерина Кухар не любит фривольности", "Какое отношение это имеет к танцам?", "Неприятно смотреть. Грубая, вульгарная и не пластичная", "Первая на вылет", - пишут в сети.

"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"
"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"
"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"
"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
MARUV
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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