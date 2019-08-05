"Грубая и вульгарная": MARUV разозлила сеть участием в "Танцi з зiрками"

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) вызвала шквал критики из-за своего участия в шоу "Танцi з зiрками".

Так, в рамках флешмоба "Танцюй, як зірка" в Instagram разместили ролик с коротким танцем Корсун. В сети раскритиковали девушку назвав ее пошлой и не пластичной.

"Не забудьте ей сказать, что Екатерина Кухар не любит фривольности", "Какое отношение это имеет к танцам?", "Неприятно смотреть. Грубая, вульгарная и не пластичная", "Первая на вылет", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно MARUV дерзко ограбили в Москве. Фанат стащил у нее маску в стиле БДСМ с рогами.

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