Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото

Кристина Долматова Люди 07:59, 26.05.2020 Обновлено: 08:00, 26.05.2020

Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила большую грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

Алина Гросу
Фото: instagram/alina_grosu

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика – выбирай Гросу. Как вам такой образ? Какое фото лучше?" – написала певица.

Алина Гросу засветила пышную грудь
Фото: instagram/alina_grosu
Алина Гросу сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/alina_grosu
Алина Гросу в пикантной фотосессии
Фото: instagram/alina_grosu

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Гросу. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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