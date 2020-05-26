Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото

Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила большую грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

Алина Гросу Фото: instagram/alina_grosu

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика – выбирай Гросу. Как вам такой образ? Какое фото лучше?" – написала певица.

Алина Гросу засветила пышную грудь Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу сексуально позирует на камеру Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу в пикантной фотосессии Фото: instagram/alina_grosu

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Гросу. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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