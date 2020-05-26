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26 мая • обновлено в 08:13
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Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото

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Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила большую грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

Алина Гросу

Алина Гросу

Фото: instagram/alina_grosu

"И так, в эфире снова любимая вами рубрика – выбирай Гросу. Как вам такой образ? Какое фото лучше?" – написала певица.

Алина Гросу засветила пышную грудь

Алина Гросу засветила пышную грудь

Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/alina_grosu

Алина Гросу в пикантной фотосессии

Алина Гросу в пикантной фотосессии

Фото: instagram/alina_grosu

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Гросу. Они засыпали ее комплиментами.

Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото
Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото
Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото
Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алина Гросу
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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