Гросу выставила напоказ большую грудь: горячие фото

Украинская певица Алина Гросу взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых засветила большую грудь.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них Гросу позировала в черном комбинезоне с очень глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы.
Алина Гросу
Фото: instagram/alina_grosu
"И так, в эфире снова любимая вами рубрика – выбирай Гросу. Как вам такой образ? Какое фото лучше?" – написала певица.
Алина Гросу засветила пышную грудь
Фото: instagram/alina_grosu
Алина Гросу сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/alina_grosu
Алина Гросу в пикантной фотосессии
Фото: instagram/alina_grosu
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Гросу. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Алина Гросу сообщила о беременности первенцем.
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