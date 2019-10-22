"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику

Украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии и нарвалась на критику сети.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Свой образ Гросу дополнила белыми туфлями.
"Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше? Постараюсь учесть все ваши пожелания", — написала певица.
Алина Гросу
Фото из Instagram
Алина Гросу засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Алина Гросу сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Гросу. Они засыпали ее негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Алины Гросу, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Алина Гросу оголила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Алина Гросу
Фото из Instagram
Алина Гросу продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Алина Гросу засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Алина Гросу сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Алина Гросу в платье с глубоким декольте
Фото из Instagram
Алина Гросу в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Как ранее писал OBOZREVATEL, впервые за долгое время Гросу поделилась пикантными снимками, уточнив, что не делала этого, чтобы не вызывать ревность у мужа.
Своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.
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