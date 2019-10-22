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22 октября • обновлено в 03:52
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"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику

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Украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии и нарвалась на критику сети.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Свой образ Гросу дополнила белыми туфлями.

"Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше? Постараюсь учесть все ваши пожелания", — написала певица.

Алина Гросу

Алина Гросу

Фото из Instagram

Алина Гросу засветила пышную грудь

Алина Гросу засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Гросу. Они засыпали ее негативными комментариями.

"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику
"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику
"Фу, силиконовая кукла!" Гросу сверкнула пышной грудью и нарвалась на критику

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Алины Гросу, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Алина Гросу оголила грудь

Алина Гросу оголила грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Алина Гросу

Соблазнительная Алина Гросу

Фото из Instagram

Алина Гросу продемонстрировала "пятую точку"

Алина Гросу продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Алина Гросу засветила пышную грудь

Алина Гросу засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Алина Гросу сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Алина Гросу в платье с глубоким декольте

Алина Гросу в платье с глубоким декольте

Фото из Instagram

Алина Гросу в пикантной фотосессии

Алина Гросу в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, впервые за долгое время Гросу поделилась пикантными снимками, уточнив, что не делала этого, чтобы не вызывать ревность у мужа.

Своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Свадьбу парочка сыграла 1 июня. Позже ее муж рассказал, как произошла первая встреча.

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Персона
Алина Гросу
Место
Украина
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