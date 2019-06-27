Гросу сверкнула огромной грудью в пикантной фотосессии

Украинская певица Алина Гросу восхитила поклонников новыми снимками, на которых она продемонстрировала пышные формы. Так, артистка, которая 23 июня вышла замуж, снялась в откровенной фотосессии в воде.

Фото Гросу разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

24tv.ua

"Богиня", "Сексуальная женщина", "Уже можно показать грудь", "Правильно, замуж вышла можно теперь показывать свои прелести", "Алиночка конечно супер-секси, сногсшибательная девушка, но почему же все так в наше время публично? Открыто? Для мужа все можно видеть, но не всему миру, оставайтесь загадкой, а не открытой всем и всему", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня Алина Гросу вышла замуж. Так, торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.

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