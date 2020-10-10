GROSU спела о разводе: премьера песни 'Дым'

Совсем недавно медиапространство всколыхнула громкая новость: сказочная история любви GROSU и бизнесмена Александра Комкова закончилась разводом. Артистка открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше. Все переживания от серьезных изменений в жизни она воплотила в новинке под названием "Дым".

"Дым – это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит... Вместо неё осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми", –прокомментировала GROSU.

Автором нового сингла GROSU выступил певец и композитор Стас Шуринс, создавший для Алины такие хиты, как "VOVA", "Непобедима", "Голый Король".

Трек "Дым" от GROSU с сегодняшнего дня доступен на всех музыкальных платформах.